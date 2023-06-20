В Красноярском крае депутата приговорили к году принудительных работ за ДТП с погибшим

В пользу потерпевшего также взыскали 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Суд приговорил депутата Манского района Красноярского края к одному году принудительных работ за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"В Манском районе местный депутат приговорен к одному году принудительных работ за ДТП, в котором погибла 52-летняя женщина. <…> Помимо основного наказания, суд запретил мужчине управлять транспортными средствами на 1,5 года. Также в пользу потерпевшего взыскан 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В феврале 2021 года мужчина ехал в поселок Первоманск Манского района и заметил двух женщин, занимавшихся скандинавской ходьбой вдоль обочины. "Проехав мимо них и уже возвращаясь обратно, он не учел погодные условия (ветер, снежный накат) и ехал со скоростью, исключающей возможность резкой остановки автомобиля. Женщины на обочине увидели приближающийся автомобиль и остановились, чтобы его пропустить. Но мужчина в этот раз их не заметил и совершил наезд. Одна из женщин ударилась головой об лобовое стекло и с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу, где скончалась через несколько дней. Вторая получила незначительные травмы, не требующие стационарного лечения", - пояснили в пресс-службе.

Экспертиза пришла к выводу, что обвиняемый при должной осмотрительности располагал технической возможностью предотвратить ДТП. Свою вину мужчина признал только на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. До этого момента он утверждал, что женщины внезапно выскочили на проезжую часть. В суде он публично извинился перед родственниками погибшей.