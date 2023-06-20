В Новой Каховке после теракта на ГЭС из подвалов откачали около 17 тыс. куб. м воды

Всего просушили 21 216 кв. м подвальных помещений

ГЕНИЧЕСК, 20 июня. /ТАСС/. Подразделения МЧС России откачали из подвальных помещений Новой Каховки в Херсонской области, ранее затопленной из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, около 17 тыс. куб. м воды, сообщила во вторник в своем Telegram-канале администрация городского округа.

"Личным составом подразделений МЧС откачано из ранее затопленных подвальных помещений 16 670 куб. метров воды, в том числе за 19 июня - 1 740 куб. метров воды", - говорится в сообщении.

Всего просушено 21 216 кв. м подвальных помещений.

"В шести созданных в округе общественных приемных оказывается помощь жителям округа. Трое граждан обратились за получением материальной помощи (50 тыс. и 100 тыс. рублей), принято 353 заявления на получение единоразовой помощи в размере 10 тыс. рублей. Также принято 234 заявления об оказании помощи по потере имущества, которые будут рассматриваться комиссией администрации", - уточняется в сообщении.

От инфекций привиты 449 человек, в том числе 160 за минувшие сутки. Всего розданы 1 478 наборов гуманитарной помощи. В частности, выдано 46 078 кг продовольствия, 600 кг вещей, 32,6 т бутилированной воды 32,6 т, 17,5 т наливной питьевой воды.

С подтопленных территорий вывезено 3 995 кубометров мусора. В ликвидации последствий ЧС по округу задействованы 263 человека и 82 единицы техники.