В Нальчике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

В ФСБ сообщили, что он передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности РФ в условиях проведения специальной военной операции

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции", - сообщили в ЦОС.

Следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.