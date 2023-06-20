Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС выросло до 38

Еще 115 человек пострадали

ТАСС, 20 июня. /ТАСС/. Количество погибших в результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территории в Херсонской области выросло до 38 человек, 115 человек пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"По последним данным, жертвами стали 38 человек. Еще 115 человек пострадали, они госпитализированы с переохлаждением и другими травмами", - сказал собеседник агентства. Ранее председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщал о 35 погибших.

Кроме того, отметили в экстренных службах, уровень воды продолжает падать. Так, в настоящее время от воды освободились почти 9 370 жилых домов, более 60 социально значимых объектов и пять кладбищ.