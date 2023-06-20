Sky: на борту пропавшего в Атлантике батискафа находятся пакистанский бизнесмен с сыном

По данным телеканала, речь идет об одном из управляющих благотворительной организацией Prince’s Trust Шахзаде Давуде

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. На борту пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" находятся пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Об этом сообщил во вторник британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление их семьи.

"Мы очень благодарны за ту обеспокоенность, которую проявляют наши коллеги и друзья и хотели бы всех попросить молиться за их безопасность", - отмечается в заявлении. Как сообщается, Давуд - вице-президент конгломерата Engro Corporation со штаб-квартирой в Карачи, охватывающего различные сферы промышленности - производство удобрений, энергии, продовольствия, химии.

Газета Daily Mail называет 48-летнего Давуда, который с семьей живет в Великобритании, одним из самых богатых людей Пакистана. По информации таблоида, он также входит в управление благотворительной организацией Prince’s Trust, основанной нынешним королем Великобритании Карлом III в 1976 году, когда он был еще наследником престола принцем Уэльским Чарльзом.

Другими людьми на борту батискафа Sky News ранее называл президента и основателя американской компании OceanGate Expeditions, которая владеет спускаемым аппаратом, Стоктона Раша, французского акванавта Поля-Анри Наржоле и британского миллиардера Хэмиша Хардинга, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.

О пропаже батискафа

Ранее в понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

Как ранее сообщал Sky News, 10-дневное путешествие к обломкам "Титаника", которые лежат на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда, стоит около $250 тыс.

Обломки "Титаника", затонувшего 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, были найдены лишь в 1985 году. Всего на борту лайнера, совершавшего свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк, находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли.