Суд приговорил участника нацбатальона "Айдар" к 16 годам колонии

Денис Мурыга раскаялся и полностью признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил Дениса Мурыгу, который был заместителем командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона "Айдар", к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС во вторник из зала суда.

"Мурыгу признать виновным. <...> Назначить ему 16 лет колонии строгого режима", - сказал судья.

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Мурыгу к 18 годам лишения свободы. Первое заседание по делу прошло в ноябре 2022 года. Уроженец Алушты Мурыга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). В ходе последнего слова Мурыга раскаялся и полностью признал вину.

Согласно видео допроса, в январе 2015 года он присоединился к батальону "Айдар". Его подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. По словам самого Мурыги, это произошло в марте 2015 года. Соответствующий приказ членам батальона отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко. Изначально Мурыга был назначен на должность рядового состава, но затем занял должность заместителя командира подразделения батальона "Айдар" в городе Лисичанске.