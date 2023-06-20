В Химках мужчина взорвал коробку с петардами в отделении Сбербанка

Пострадавших нет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мужчина в одном из отделений Сбербанка в Химках взорвал коробку с петардами. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Мужчина зашел в отделение Сбербанка на Московской улице в Химках и взорвал коробку с петардами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате происшествия нет, мужчина задержан и передан сотрудникам полиции. Проводится проверка.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры сообщили ТАСС, что молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков телефонных мошенников. "По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сказали в пресс-службе.