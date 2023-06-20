В Екатеринбурге обвиняемого в оправдании терроризма активиста отпустили из-под ареста

По словам адвоката Ярослава Ширшикова Федора Акчермышева, cуд отпустил его под подписку о невыезде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Екатеринбургскому активисту Ярославу Ширшикову, который является фигурантом дела об оправдании терроризма за пост, оправдывающий теракт в отношении военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщил ТАСС адвокат Ширшикова Федор Акчермышев.

"Ярослава отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Решение следователя законное и вполне обоснованное. У Ярослава есть, где проживать и нет оснований подозревать, что он скроется. Он дал обязательство являться на следственные действия", - сказал адвокат.

19 апреля Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал Ширшикова на два месяца.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в отношении Ширшикова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети "Интернет"). По словам собеседника агентства, причиной возбуждения дела стал пост, оправдывающий теракт в отношении военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского).

В марте 2020 года Ширшиков был осужден по двум уголовным статьям - за призывы к массовым беспорядкам против строительства собора Святой Екатерины в центре города (ч. 3 ст. 212 УК РФ) и за клевету в адрес на тот момент полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Летом 2022 года Ширшикова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 40 тыс. рублей.

В Екатеринбурге Ширшиков проводил эксцентричные акции - в частности, объявлял себя главой Русской пастафарианской церкви и призывал восстановить чин гусар. Он работает политтехнологом и пиарщиком. В 2017 году был главой штаба екатеринбургского бизнесмена и основателя "Монархической партии" Антона Бакова, когда тот решил баллотироваться на пост президента РФ. А также в 2018 году приезжал во Владивосток помогать кандидату от КПРФ Андрею Ищенко бороться за пост губернатора Приморского края.