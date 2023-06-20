Пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet приговорили к шести годам колонии-поселения

Суд удовлетворил иск двух потерпевших на 1,5 млн рублей каждый

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Химкинский городской суд Московской области во вторник приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова - командира Superjet, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении", - огласила решение судья. Суд удовлетворил иск двух потерпевших на 1,5 млн рублей каждый. Также суд наложил дополнительный запрет Евдокимову в течение трех лет управлять воздушным судном.

В ходе прений сторон прокурор настаивал именно на таком сроке заключения для подсудимого. Осужденный не был заключен под стражу после оглашения приговора, в колонию-поселение он отправится самостоятельно.

Защита осужденного пилота обжалует приговор. "Мы обжалуем приговор, считаем его слишком суровым", - сказала адвокат Наталья Митусова. Она пояснила, что только после вступления приговора в законную Евдокимову будет выдано предписания для явки в колонию-поселение для отбытия наказания.

В результате жесткой посадки самолета в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

Обвинение считает, что причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей.

Защита Евдокимова указывала, что на высоте примерно 2 700 м в самолет попала молния, после чего из-за перезапуска блоков концентраторов данных он перешел в режим прямого ручного управления, часть систем самолета так и не восстановилась, часть продолжала выдавать ложные отказы, экипаж принял решение возвращаться в аэродром вылета. Вырабатывать топливо в воздухе было небезопасно, поэтому садились с превышением посадочной массы. После второго отделения стойки шасси должны были срезаться через слабые звенья штифтов и отделиться от самолета, но этого не произошло - они вырвали через лонжерон стенку топливного бака, произошла утечка топлива, которая и привела к возгоранию самолета, считает защита.