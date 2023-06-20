20 июня, 08:25

В Новосибирской области замглавы Минсельхоза уволили после возбуждения уголовного дела

Следствие не нашло корыстного умысла в действиях Светланы Невзоровой

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светлану Невзорову уволили с работы после возбуждения в отношении нее уголовного дела о превышении должностных полномочий. Однако корыстного умысла в ее действиях следствие не нашло, сообщил в пресс-центре ТАСС во вторник начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.

"Корыстного умысла у нее не было установлено. Если нет корыстного умысла, это не коррупционное, а обычное должностное преступление. Я знаю, что дело расследуется, Невзорова уволена приказом 16 мая", - сказал он.

Весной в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении замминистра возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при распределении субсидий аграриям. На месте работы Невзоровой прошли обыски.

Невзорова занимала должность первого замминистра сельского хозяйства региона. В ее должностные обязанности входило распределение государственной поддержки сельскохозяйственным производителям области по программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области". 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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