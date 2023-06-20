В Алтайском крае пять поселений оказались в зоне риска от лесного пожара

По данным МЧС, ближайший к месту возгорания населенный пункт находится в 9 км

БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Пять сел Егорьевского района Алтайского края находятся в зоне потенциального риска от лесного пожара, площадь которого составляет 1,2 тыс. га. Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

"В зоне потенциального риска вновь оказался ряд поселений, расположенных на территории Егорьевского района Алтайского края. Среди них села Новоегорьевское и Лебяжье, поселки Новосоветский, Перешеечный и Речка-Кормиха, которые ранее уже подвергались неблагоприятному воздействию от бушевавшего с 7 по 10 июня лесного пожара на территории Ракитовского лесничества", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в районе возгорания работает оперативная бригада, осуществляющая мониторинг показателей безопасности окружающей среды в поселениях, находящихся рядом с местом ЧП. Ведутся отборы проб воздуха.

В тушении пожара задействован самолет-амфибия Бе-200. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выехал в район для проведения заседания оперативного штаба по тушению пожара.

Пожар в Егорьевском районе начался в понедельник. За ночь площадь возгорания выросла с 80 га до 1,2 тыс. га. По данным МЧС, ближайший к месту возгорания населенный пункт находится в 9 км. Прошлой ночью была проведена эвакуация 184 детей психоневрологического интерната и пациентов туберкулезной больницы.