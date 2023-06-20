Суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн рублей "Википедию" за отказ удалять ролик про зацеперов

Постановление о штрафе не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мировой судебный участок в Москве во вторник оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", на 1,5 млн рублей за отказ удалить ролик, в котором Росмолодежь усмотрела инструкцию о способах, методах и намерениях зацеперов. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, постановление о штрафе не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей", - огласил решение судья.

Для Wikimedia Foundation это 12-й по счету штраф в России, сумма которых составляет уже 17,5 млн рублей.

Как следует из материалов дела, "Википедия" была привлечена к административной ответственности 12 мая из-за материалов, в которых обнаружено вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие угрозы их жизни и здоровью. В ходе заседания представитель компании просил суд прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения, назвав ставший предметом разбирательства ролик безобидным. Зацепинг - способ передвижения на поездах и другом транспорте, сопряженный с риском для жизни и здоровья.

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов.