В Саратовской области при столкновении легковушки и "Камаза" погибли два человека

На месте работают спасатели, скорая помощь и сотрудники ДПС

САРАТОВ, 20 июня. /ТАСС/. В Балашовском районе Саратовской области при столкновении легкового и грузового автомобилей погибли два человека. Об этом во вторник сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

"В 11:50 (10:50 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балашовском районе вблизи села произошло столкновение грузового автомобиля и легкового автомобиля. В результате ДТП из легковушки погибли два человека. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС", - написал Юрин.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, около села Хоперское столкнулись LADA Largus и "Камаз". В результате происшествия погибли водитель и пассажирка LADA.