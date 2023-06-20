В Греции арестовали троих подозреваемых в перевозке мигрантов, спасенных кораблем РФ

Минобороны РФ ранее сообщило, что экипажи фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота РФ и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасли 68 пассажиров иностранного судна яхтенного типа "Авалон"

АФИНЫ, 20 июня. /ТАСС/. Береговая охрана Греции арестовала трех человек, подозреваемых в перевозке группы мигрантов, которые были спасены российскими моряками с терпящего бедствие судна "Авалон" в территориальных водах Греции. Об этом представитель Береговой охраны сообщила во вторник корреспонденту ТАСС.

По ее словам, с судна были сняты 68 человек, которые были доставлены в центр приема мигрантов на острове Лерос. "Среди них были выявлены три человека, подозреваемые в том, что именно они перевозили мигрантов. Их арестовали. Они будут давать показания в прокуратуре острова Кос, к которой административно относится Лерос", - отметила представитель Береговой охраны.

В пресс-релизе, который затем распространила Береговая охрана, говорится, что в рамках предварительного расследования данного дела "арестованы иностранцы в возрасте 37, 46 и 31 года, которые считаются перевозчиками остальных людей из Турции в Италию". Арестованные привлекаются к уголовной ответственности за незаконную перевозку людей и участие в преступной организации, отметили в Береговой охране.

Минобороны РФ сообщило в понедельник, что экипажи фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота РФ и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасли 68 пассажиров иностранного судна яхтенного типа "Авалон", которое потерпело бедствие в территориальных водах Греции. По информации Минобороны РФ, спасательная операция прошла успешно. Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза, где им оказали необходимую медпомощь, затем они были доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции, сообщили в ведомстве.