20 июня, 08:55
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 120 прилетов

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Несколько домов и сельхозпредприятие получили повреждения

БЕЛГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Украинские военные за понедельник выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 120 различных боеприпасов. Несколько домов и сельхозпредприятие получили повреждения. Об этом во вторник сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Шебекинском городском округе по хутору Балки выпущено девять минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждены остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи. Село Середа обстреляли из миномета - зафиксировано шесть прилетов. Также противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет. Пять минометных снарядов выпущено по МАПП Шебекино. Обошлось без последствий. В селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал губернатор.

По его словам, в Белгородском районе 19 июня из артиллерии обстреляли село Солнцевка - зафиксировано 23 прилета, в селе Журавлевка противник сбросил с беспилотников две мины и одну гранату. В Валуйском округе был обстрелян хутор Михайловка. "Били из РСЗО. Зафиксировано 15 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. По селу Соболевка выпущен один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия", - добавил Гладков.

В Волоконовском городском округе из миномета обстреляна окраина хутора Старый - зафиксировано 15 прилетов, столько же артиллерийских снарядов выпущено по окраине села Тишанка. В Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов, по окраине поселка Горьковский - 5 минометных снарядов, по селу Пороз - 3. "В результате обстрела в селе Пороз выявлены незначительные повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна", - отметил глава региона.

В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину села Репяховка - зафиксировано четыре прилета. По окраине села Вязовое выпущено два минометных и три артиллерийских снаряда. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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