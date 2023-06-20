В Братске в продуктах из кафе, где отравились более 100 человек, нашли сальмонеллу

На сегодняшний день зарегистрировано 103 случая заболевания

ТАСС, 20 июня. Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в пищевых продуктах из кафе в Братске Иркутской области, где больше 100 человек отравились шаурмой. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

"Продолжается эпидемиологическое расследование заболеваемости острой кишечной инфекцией среди жителей города Братска. На сегодняшний день зарегистрировано 103 случая заболевания. Все пострадавшие употребляли продукты питания, приобретенные в кафе "Шаурму хочу". <…> По результатам исследований биологического материала, взятого у пострадавших граждан и персонала кафе, а также в пробах пищевых продуктов обнаружена сальмонелла", - говорится в сообщении.

Утром 14 июня стало известно об отравлении 11 жителей Братска, в том числе пяти детей, после посещения кафе по продаже шаурмы, все они были госпитализированы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, было зарегистрировано 29 случаев острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело, свою проверку организовала прокуратура Иркутской области. По данным на 20 июня, число пострадавших превысило 100 человек, на лечении в больницах остается 46 человек, в том числе 9 детей.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора нашли нарушения в технологическом процессе приготовления блюд, хранении продуктов в кафе. Также в заведении нет условий для соблюдения личной гигиены работников. Заведение временно закрыли, его владельца отправили под домашний арест.

Бактерия сальмонелла вызывает сальмонеллез - острую вирусную инфекцию, которая характеризуется интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта, в редких случаях болезнь может быть смертельной.