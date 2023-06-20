Число пострадавших от отравления алкоголем в Иране выросло до 175

Погибли 13 человек

ТАСС, 20 июня. Число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в провинции Альборз (север исламской республики) возросло до 175. Об этом сообщил президент Университета медицинских наук провинции Шахрам Саяди.

"По состоянию на утро вторника, 30 хордада (соответствует 20 июня по григорианскому календарю - прим. ТАСС), число отравившихся метанолом в Альборзе достигло 175, - приводит его слова агентство ISNA. - На данный момент погибли 13 человек. Еще пятеро находятся в отделении интенсивной терапии, трое из них интубированы".

Саяди также отметил, что общее число тех, кому потребовалась госпитализация после отравления, составляет 35, им оказывается необходимая помощь.

В понедельник агентство проинформировало, что по меньшей мере 12 человек погибли, еще более 150 пострадали в результате отравления суррогатным алкоголем в Альборзе. По сведениям агентства Tasnim, на прошлой неделе несколько жителей города Кереджа (административный центр провинции Альборз) были доставлены в медицинские учреждения с симптомами тяжелого отравления. Врачи установили, что пациенты отравились поддельным алкоголем. Правоохранительные органы Ирана выясняют, как он мог попасть на рынок. Производство, продажа и употребление алкоголя запрещены в Иране со времен Исламской революции 1979 года.