Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить 32 канала

В них публикуется информация о специальной военной операции и ее участниках, несоответствующая действительности

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить 32 Telegram-канала, на которых публикуется несоответствующая действительности информация о специальной военной операции и ее участниках, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновным Telegram по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья.