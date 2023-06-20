20 июня, 08:58

Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить 32 канала

В них публикуется информация о специальной военной операции и ее участниках, несоответствующая действительности

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить 32 Telegram-канала, на которых публикуется несоответствующая действительности информация о специальной военной операции и ее участниках, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновным Telegram по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья. 

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