В Советском районе Самары более 4,5 тыс. человек остались без воды

Причиной аварии стала утечка на трубопроводе

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Утечка на трубопроводе привела к отключению воды у более 4,5 тыс. жителей Советского района Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 12:10 (11:10 мск) 20.06.2023 в ОДС ЦУКС (оперативная дежурная служба центра управления кризисными ситуациями - прим. ТАСС) главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм (сети ООО "СКС") по адресу городской округ Самара, Советский район, улица Аэродромная, 109", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

На указанной территории, где начались аварийные работы, проживают более 4,5 тыс. человек, включая 901 ребенка.

Планируется, что водоснабжение будет восстановлено в 20:00 (19:00 мск) во вторник.