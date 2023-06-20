На Украине за полгода повреждены 43% магистральных сетей

Глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский ранее сообщил, что электроэнергия в стране может подорожать почти в два раза из-за высокой стоимости восстановления инфраструктуры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 40% магистральных сетей повреждены за полгода на Украине. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Получили повреждения [за полгода] 43% магистральных сетей - подстанций и линий электропередачи, транспортирующих большие объемы электричества от электростанций до сетей облэнерго", - отмечается в Telegram-канале компании.

Ранее украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. 22 апреля глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявил, что электроэнергия на Украине может подорожать почти в два раза из-за высокой стоимости восстановления энергетической инфраструктуры.