В Ярославле экс-замглавы горкомпании приговорили к 9,5 года колонии по делу о коррупции

Также суд назначил ему штраф в размере 5,25 млн рублей

ТАСС, 20 июня. Кировский районный суд Ярославля признал бывшего замдиректора подконтрольного мэрии акционерного общества "Центр" Сергея Бакшина виновным в получении взятки за сокрытие данных о незаконно размещенных рекламных конструкциях и покушении на крупное мошенничество при заключении договоров в сфере торговли. Ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в 5,25 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Ярославского областного суда.

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки - 5,25 млн рублей, и лишением права занимать определенные должности в органах государственной и муниципальной власти на 7 лет", - говорится в сообщении.

Бакшин признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

Суд установил, что Бакшин, будучи директором муниципального унитарного предприятия, контролировавшего законность размещения рекламы в городе Люберцы Московской области, в 2016 году получил от руководителя одной из коммерческих организаций ноутбук и принтер общей стоимостью 155 тыс. рублей за сокрытие сведений о незаконно размещенных рекламных конструкциях. С февраля по апрель 2021 года, занимая должность заместителя директора компании "Центр", подсудимый договорился с одним из местных предпринимателей о получении через посредника взятки в размере 1,75 млн рублей за приоритетное право на заключение договоров в сфере торговли. Всего Бакшин в этот период получил от предпринимателя почти 700 тыс. рублей.

В апреле 2021 года пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора "Агентства по муниципальному заказу ЖКХ" Константина Андрейченко и замдиректора компании "Центр" Сергея Бакшина. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. Тогда в интересах следствия подробности совершения преступлений и суммы взяток не разглашались.

По данным из открытых источников, собственником акций АО "Центр" является мэрия города, в качестве основного вида деятельности указаны аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.