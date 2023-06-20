Viber впервые оштрафовали в России на 1 млн рублей

Причиной стал отказ мессенджера удалить ложную информацию в его сообществах о специальной военной операции на Украине, а также жертвах среди населения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский суд впервые в России назначил административный штраф в размере 1 млн рублей Viber за отказ удалить ложную информацию в сообществах мессенджера о специальной военной операции на Украине, а также жертвах среди населения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного участка мирового судьи номер 422 Таганского района в Москве, рассмотревшего протокол об административном правонарушении.

"Признать компанию Viber Media S.a r.l виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - огласил решение судья.

Как следует из материалов дела, протокол в отношении компании был составлен из-за публикаций в сообществах ресурса недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, а также о количестве потерь и жертв среди военнослужащих и гражданского населения.

В ходе заседания представитель мессенджера заявила, что компания предприняла все требуемые российским законодательством действия, удалила ставшую предметом административного разбирательства информацию, а ее поиск на территории РФ в настоящее время невозможен.

Статья, которая была вменена мессенджеру, предусматривает административное наказание в виде штрафа от 800 тыс. до 4 млн рублей. Это первый случай составления протокола на Viber в РФ.