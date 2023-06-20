Мошенники обманули актера сериала "Маргоша" почти на 13 млн рублей при покупке квартиры

Дмитрий Полесюк обратился с соответствующим заявлением в полицию

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после заявления актера Дмитрия Полесюка, в котором он просит привлечь к ответственности неизвестного, похитившего у него почти 13 млн рублей при покупке квартиры в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию с заявлением обратился Дмитрий Полесюк. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный, представился менеджером по недвижимости и предложил помощь в оформлении документов при покупке квартиры в Москве. Актер передал мужчине 12,8 млн рублей для заключения сделки, но спустя некоторое время звонивший ему сотрудник перестал отвечать на звонки", - сказал собеседник агентства. По его словам, полицейские проводят проверку, ведется розыск злоумышленника.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС обращение гражданина в полицию с заявлением о мошеннических действиях и проведение проверки, не уточнив подробностей.

Дмитрий Полесюк в 2009-2011 годах снимался в сериале "Маргоша".