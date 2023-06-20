Сумма взяток по делу новосибирского ОЭБиПК превысила 3,2 млн рублей

В 2023 году было возбуждено восемь эпизодов

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Общая сумма взяток, полученных сотрудниками новосибирского регионального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), от представителей бизнеса, превысила 3,2 млн рублей. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.

"Ряд лиц из числа сотрудников новосибирского УБЭП были привлечены к уголовной ответственности. В текущем году было возбуждено восемь эпизодов. Сумма взяток составляет 3 млн 290 тыс. рублей. Фактически, если сложить все эпизоды - это является самой крупной взяткой в этом году", - сказал он.

Илык уточнил, что взятки полицейские получали от коммерсантов за общее покровительство и выдачу товаров.

В декабре в СМИ сообщали о задержании сотрудников регионального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) в связи с получением взятки. Как ранее сообщали местные СМИ, мужчины обвиняются в вымогательстве взятки у магазина одежды, где они изымали брендовые вещи под видом контрафакта и предлагали вернуть за деньги.

22 декабря Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела новосибирской полиции Александра Умерова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса. По данным МВД, он ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.