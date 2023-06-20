Число жертв наводнения в Иране возросло до 19

Еще трое числятся пропавшими без вести

ДУБАЙ, 20 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате вызванных ливнями наводнений, которые продолжаются в Иране с конца мая. Об этом во вторник заявил представитель Иранского общества Красного Полумесяца Бабак Махмуди.

"За это время 19 человек стали жертвами наводнений, восемь погибли от ударов молний, трое - в результате оползней. Всего с начала наводнений в 10 провинциях страны погибли 30 человек", - приводит слова Махмуди агентство ISNA.

Представитель организации также отметил, что помощь экстренных служб понадобилась почти 50 тыс. человек в 23 из 31 провинции страны. Большинство пострадавших - 46 тыс. человек - зафиксировано в Ардебиле. Около 700 человек были размещены в пунктах временного проживания, более 130 перемещены в безопасные районы.

Ранее иранский Красный Полумесяц сообщал о гибели семи человек в провинции Ардебиль, которая больше остальных пострадала от наводнений.