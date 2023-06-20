20 июня, 09:53

В Мордовии на женщину возбудили дело о госизмене за сбор данных о военных объектах

Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ

ТАСС, 20 июня. Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении женщины, подозреваемой в сборе информации о сотрудниках управления ФСБ, военных и энергетических объектах Республики Мордовия и попытку передать данные связанной со Службой безопасности Украины (СБУ) организации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, уроженки Украины, причастной к совершению государственной измены в интересах Службы безопасности Украины. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Установлено, что женщина собирала информацию о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ. Задержанная в качестве подозреваемой вину признала полностью. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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