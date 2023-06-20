Тюменский суд приговорил экс-замглавы Заводоуковска к восьми годам колонии за взятки

Размер взяток превысил 1,8 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Заводоуковоский районный суд приговорил бывшего заместителя главы Заводоуковского городского округа Римму Назарову, обвиняемую в получении взяток, к восьми годам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной системы судов Тюменской области.

"Заводоуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Заводоуковского городского округа. Она признана виновной по ч. 1, 2, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд назначил Назаровой наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок пять лет", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона сообщили, что в период с 2015 по 2019 год, занимая руководящие должности в администрации Заводоуковского района и Заводоуковского городского округа, подсудимая получала взятки, размер которых превысил 1,8 млн рублей. Вознаграждения ей передавались за признание фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры, проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы.

В прокуратуре также уточнили, что в отношении одного из четырех взяткодателей уголовное дело рассматривается в суде. Остальные лица освобождены от уголовной ответственности в связи с активным содействием следствию.