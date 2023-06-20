В Херсонской области вакцинировали 2,7 тыс. жителей от инфекций после ЧС на Каховской ГЭС

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что 115 человек госпитализированы в медучреждения

ГЕНИЧЕСК, 20 июня. /ТАСС/. Медики Херсонской области сделали прививки от инфекций 2,7 тыс. жителей региона после разрушения дамбы Каховской ГЭС, сообщил во вторник в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"115 человек госпитализированы в медицинские учреждения. Сотрудники министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 2,7 тыс. человек, эвакуированных с затопленных территорий. Также продолжается вакцинация животных - привито 7,3 тыс. голов", - написал он.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с инфекционной заболеваемостью в Херсонской области, ведомство ведет оперативный мониторинг.

По словам Сальдо, из затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуированы 8,1 тыс. человек, из них 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин. В пунктах временного размещения находятся 2 тыс. человек.

Вода отступила в Новокаховском городском и Алёшкинском муниципальном округах Херсонской области. Уровень воды в Голопристанском муниципальном округе опустился и составляет 0,02 метра. От затопления освободилось 12 населенных пунктов и более 9,3 тыс. жилых домов.

1 890 жителям подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. руб. Прием заявлений на выплаты сотрудники Министерства труда и социальной защиты Херсонской области ведут ежедневно, к настоящему времени принято 2 160 заявлений.