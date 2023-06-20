Ростовского экс-министра ЖКХ задержали при выходе из СИЗО по подозрению в новых эпизодах

Рассмотрение дела Андрея Майера назначили на 27 июня в апелляционной инстанции Ростовского областного суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, задержали при выходе из СИЗО Новочеркасска по подозрению в новых 11 эпизодах статьи. Об этом ТАСС во вторник сообщили в силовых структурах региона.

"20 июня 2023 года из стен СИЗО-3 города Новочеркасска освободился бывший министр ЖКХ Ростовской области А. Ф. Майер, но при выходе из СИЗО был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК России (11 эпизодов противоправной деятельности)", - сказал собеседник агентства.

Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Майера виновным в нарушении при освоении средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" при благоустройстве парка Вересаево в Ростове-на-Дону и парка в городе Зверево. Уголовные дела возбуждены по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд назначил ему три года и пять месяцев в колонии общего режима. Ранее гособвинитель запрашивал Майеру пять лет колонии общего режима.

На 27 июня назначено рассмотрение дела Майера в апелляционной инстанции Ростовского областного суда.

Майер был уволен с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области указом губернатора региона Василия Голубева 16 марта 2020 года.

В новость внесена правка (13:44 мск) - передается с исправлением кодекса в цитате в связи с уточнением спикера, верно - УК