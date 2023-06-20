В Салавате два человека пострадали в результате взрыва газа в подсобке дома

Их доставили в городскую больницу

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в ходе ремонтных работ в подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного дома в башкирском Салавате, пострадали два человека. Несущие конструкции не повреждены, выбито остекление смежного помещения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 12:05 (10:05 мск) поступило сообщение, что в подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома по ул. Революционной в городе Салавате произошел взрыв газа, в результате чего пострадали два человека, они доставлены в городскую больницу. По предварительным данным, в подсобном помещении проводились ремонтные работы. При проведении работ рабочий повредил газовую трубу. Разрушений несущих конструкций нет. Пожара не было", - сказано в сообщении.

В смежной квартире выбито остекление, других видимых повреждений дома на данный момент нет, добавили в МЧС.