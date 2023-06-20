20 июня, 10:38

Госбюро расследований Украины направило в суд дела против мариупольских чиновников

Ведомство завершило расследования в отношении трех госслужащих

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госбюро расследований Украины завершило расследование и направило в суд дела против ряда чиновников ДНР, ранее занимавших различные должности в администрации Мариуполя. Имена чиновников ведомство не называет.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что завершены расследования в отношении бывшего руководителя социально-экономического развития территорий Мариупольской райгосадминистрации, а ныне заместителя главы администрации Володарского района ДНР, управляющего делами администрации Первомайского района ДНР, и первого заместителя главы администрации этого района.

"Обвинительные акты направлены в суд", - говорится в сообщении.

Ранее на Украине неоднократно возбуждались дела против чиновников ДНР и ЛНР по обвинению в коллаборационной деятельности и госизмене. 

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