Госбюро расследований Украины направило в суд дела против мариупольских чиновников

Ведомство завершило расследования в отношении трех госслужащих

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госбюро расследований Украины завершило расследование и направило в суд дела против ряда чиновников ДНР, ранее занимавших различные должности в администрации Мариуполя. Имена чиновников ведомство не называет.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что завершены расследования в отношении бывшего руководителя социально-экономического развития территорий Мариупольской райгосадминистрации, а ныне заместителя главы администрации Володарского района ДНР, управляющего делами администрации Первомайского района ДНР, и первого заместителя главы администрации этого района.

"Обвинительные акты направлены в суд", - говорится в сообщении.

Ранее на Украине неоднократно возбуждались дела против чиновников ДНР и ЛНР по обвинению в коллаборационной деятельности и госизмене.