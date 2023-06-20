20 июня, 10:35
Военная операция на Украине

Эвакуацию из Каховки в Херсонскую область приостановили

Транспорт задействуют для эвакуации населения с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 20 июня. /ТАСС/. Власти Каховки приостановили эвакуацию жителей в населенные пункты других российских регионов, поскольку транспорт задействуют для эвакуации населения с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

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"Каховская ВГА информирует, что централизованная эвакуация жителей округа в безопасные регионы Российской Федерации временно приостановлена. Транспорт задействован для эвакуации жителей с подтопленных территорий", - говорится в сообщении. 

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