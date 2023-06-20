20 июня, 11:08
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстрелах Донецка увеличилось до трех

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

По словам мэра города Алексея Кулемзина, также получили повреждения частные дома

ДОНЕЦК, 20 июня. /ТАСС/. Число мирных жителей, получивших ранения во вторник в результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросло до трех. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"В результате обстрела Киевского района [Донецка] получила ранение женщина 1947 года рождения, пострадали частные дома по улице Товарной", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина, еще два человека оказались ранены.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь по Киевскому району Донецка велся из артиллерии натовского калибра 155 мм. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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