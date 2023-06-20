Волгоградскую ГРЭС оштрафовали на 346 млн рублей за ущерб природе

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что концентрация загрязняющих веществ в почве была превышена, добровольно оплатить ущерб руководство предприятия отказалось

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Суд обязал ООО "Волгоградская ГРЭС" выплатить 346 млн рублей за вред, причиненный почвам в Кировском районе Волгограда. Об этом во вторник сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Волгоградская ГРЭС" заплатит 346 млн рублей за вред почвам. Во время проверки мы выявили незаконное захламление территории Кировского района Волгограда отходами V класса опасности. По вине предприятия участок площадью почти 4 тыс. кв. метров оказался под завалами 14 тыс. кубометров мусора", - сказала она.

Радионова уточнила, что концентрация загрязняющих веществ в почве по нескольким показателям была значительно превышена, однако добровольно оплатить ущерб почвам, руководство "Волгоградской ГРЭС" отказалось.