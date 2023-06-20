После поджога коробки с петардами в Сбербанке в Химках возбудили дело о хулиганстве

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после того, как мужчина поджег коробку с петардами в одном из отделений банка в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Химки в отношении гражданина, который поджег коробку с петардами в помещении одного из банков на улице Московской, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала она. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

По словам Петровой, молодой человек пояснил, что действовал по указаниям, поступившим ему по телефону от неизвестных, которые представились сотрудниками Центрального банка и правоохранительных органов. "Данная информация будет проверена в ходе расследования", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Инцидент произошел утром во вторник в отделении Сбербанка. Мужчина 2003 года рождения вошел в банк, оставил коробку с петардами возле банкоматов, поджег ее и попытался скрыться. Сотрудники банка задержали правонарушителя и передали его полицейским.