В Мурманской области в ДТП пострадали семь человек

Среди них двое детей

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. В Мурманской области при столкновении автомобилей ВАЗ и Volvo пострадали семь человек. Авария произошла на федеральной автодороге Р-21 "Кола" в Кольском районе, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 10:30 мск на 1 458-м км федеральной автодороги Р-21 "Кола" Кольского района. Водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Volvo, двигавшемуся во встречном направлении. Водитель и четыре пассажира, в том числе двое несовершеннолетних из автомобиля "ВАЗ", а также водитель и пассажир автомобиля Volvo доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии уточняются.