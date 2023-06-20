В Кызыле мужчина убил незнакомую девушку, перепутав ее с кем-то другим

Подозреваемого задержали, прокуратура организовала проверку

ТАСС, 20 июня. Мужчина в центре Кызыла, недалеко от здания правительства, убил молодую, незнакомую девушки, с кем-то ее перепутав. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Тыва.

"20 июня 2023 года в правоохранительные органы республики поступила информация о совершении преступления в отношении молодой девушки, которая скончалась на месте происшествия от многочисленных ножевых ранений. <...> Происшествие случилось в центре Кызыла на площади Арата. По предварительной версии, мужчина подошел к молодой, незнакомой девушки, с кем-то ее перепутав, , <...> он ножом нанес ей удары, от которых она скончалась. Прокуратура организовала проверку", - сообщила пресс-служба.

Следственное управление СК России по Республике Тыва возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "В настоящее время мужчина задержан, следователем в ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в ведомстве.

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем официальном Telegram-канале, что аппарат правительства оказывает содействие оперативным службам в расследовании этого преступления. "Общую координацию по моему поручению выполняет вице-премьер Виталий Бартына-Сады", - пояснил Ховалыг.