Монеточке грозит новый штраф до 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Суд уже штрафовал певицу за аналогичное правонарушение, на 30 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Певице Монеточке (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) грозит новый штраф на сумму до 50 тыс. рублей за нарушение правил обозначения деятельности иноагента. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил новый протокол, составленный по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети "Интернет" без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом). Дата заседания по данному протоколу еще не назначена", - сказали в суде. Согласно КоАП, за данное правонарушение физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

16 июня суд уже штрафовал Гырдымову за аналогичное правонарушение, на 30 тысяч рублей.

Минюст РФ в январе включил Монеточку в реестр иноагентов. Как пояснили в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.