В населенных пунктах выше Новой Каховки из-за теракта на ГЭС возникли проблемы с водой

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что уровень водохранилища упал на 15 м, и нормальное снабжение оттуда невозможно

ГЕНИЧЕСК, 20 июня. /ТАСС/. Проблемы с водоснабжением возникли в населенных пунктах Херсонской области, расположенных выше Новой Каховки по течению Днепра, из-за обмеления Каховского водохранилища после разрушения дамбы Каховской ГЭС, сообщил во вторник в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее также сообщал о проблемах с водоснабжением из-за снижения уровня грунтовых вод. По его словам, жителям сельских территорий придется углублять скважины с 45 до 75 м.

"Теракт нацистов принес беду не только районам, где произошло наводнение. Другие районы - выше Новой Каховки по течению Днепра, наоборот, остались без воды. С советских времен они брали воду из водохранилища. Сейчас его уровень упал уже на 15 м, и нормальное снабжение оттуда невозможно. При этом трубы и насосы имеющихся артезианских скважин с советских времен прогнили насквозь - их не ремонтировали с момента создания", - написал Алексеенко.

Он уточнил, что решать проблему намерены системно. "Прежде всего, доставка бесплатной бутилированной воды. Вчера 10 т получили в Горностаевке, 5 т - в Великой Лепетихе. Одновременно начали замену насосов на скважинах, питающих крупные населенные пункты. Вчера получили восемь единиц современного насосного оборудования от Заксобрания Краснодарского края".

Алексеенко добавил, что запуск этого оборудования позволит обеспечить водой 80% населения Горностаевского округа. "Ведем обследование скважин других районов", - сообщил он.