В МВД назвали причину столкновения лодки с теплоходом-толкачом на Волге

Авария произошла из-за невнимательности рыбаков

ТАСС, 20 июня. Запоздалая реакция рыбаков привела к столкновению моторной лодки с теплоходом-толкачом на Волге. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

"В настоящее время предварительно установлено, что двое местных жителей рыбачили и поздно заметили приближения теплохода-толкача", - отмечается в сообщении.

Столкновение теплохода-толкача и моторной лодки произошло 19 июня около в 16:08 мск на 1 234-м км главного судового хода реки Волги. По информации чувашского линейного отдела МВД России на транспорте, в результате столкновения утонул 75-летний мужчина, еще один 40-летний мужчина был госпитализирован с ушибами и ссадинами.

Материал проверки будет направлен в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.