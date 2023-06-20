В Алтайском крае площадь лесного пожара превысила 2 тыс. га

Этому способствуют шквалистый ветер и сухая погода

БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла с 1,2 тыс. до более 2 тыс. га. Этому способствуют шквалистый ветер и сухая погода. При этом угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Площадь, пройденная огнем, уже превысила 2 тыс. га. Неоценимую помощь в борьбе с лесным пожаром оказывает самолет-амфибия БЕ-200 ЧС. Он уже совершил девять сливов воды и продолжает работу по тушению огня с воздуха. Однако усугубляет ситуацию сухая и ветреная погода с порывами до 20 м/с", - сказано в сообщении.

"От главного управления МЧС России по Алтайскому краю на месте работает оперативная группа, аэромобильная группировка, личный состав пожарных формирований города Рубцовск. Всего задействованы 101 человек и 30 единиц техники. Для контроля над ситуацией используются беспилотные авиасистемы. На данный момент угроза населенным пунктом снята. Необходимости в эвакуации жителей нет", - цитирует пресс-служба начальника главка МЧС по Алтайскому краю Александра Макарова.

Также состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края. Члены комиссии приняли решение о наращивании сил и средств пожарной охраны краевого уровня. В частности, будет запрошена помощь федеральной Авиалесоохраны. Кроме того, в зону ЧС прибудет поисково-спасательный отряд управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны Алтайского края.