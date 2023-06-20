Экс-главу отдела Приокского управления Ростехнадзора осудили на пять лет за взяточничество

Сумма взятки составила 1,2 млн рублей

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Бывшего начальника отдела Приокского управления Ростехнадзора признали виновным в получении взяток на сумму свыше 5 млн рублей, которые он получил за содействие в заключении договоров на проведение экспертиз промбезопасности и непринятие мер по организации проверок. Его приговорили к пяти годам заключения в исправительной колонии строгого режима, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 5 млн рублей, а также лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в виде денег в особо крупном размере).

Установлено, что 64-летний начальник отдела Приокского управления Ростехнадзора с 2018 по 2022 год лично получил от директора одной из экспертных организации свыше 1,2 млн рублей. Деньги передавались за способствование в заключении договоров на производство экспертиз промбезопасности опасных производственных объектов. Еще одну взятку в сумме более 4,2 млн рублей ему через посредника передал гендиректор другого экспертного учреждения. "Денежные средства он получил за попустительство по службе и неприменение входящих в его полномочия мер по проведению внеплановых проверок", - отметили в пресс-службе.