20 июня, 11:49,
обновлено 20 июня, 12:20

В Тамбовской области произошел пожар на территории порохового завода

Денис Зяблов/ ТАСС, архив
© Денис Зяблов/ ТАСС, архив

На место возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей

ТАСС, 20 июня. Сообщение о взрыве в городе Котовске Тамбовской области поступило в ГУ МЧС днем во вторник. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части. 

Теги:
РоссияТамбовская область
© Информационное агентство ТАСС
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