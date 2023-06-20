В Тамбовской области произошел пожар на территории порохового завода

На место возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей

ТАСС, 20 июня. Сообщение о взрыве в городе Котовске Тамбовской области поступило в ГУ МЧС днем во вторник. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части.