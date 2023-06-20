Полиция в Самарской области изъяла около 133 тыс. л алкоголя без документов

Правоохранители задержали четверых жителей, которые незаконно реализовали спирт

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли порядка 133 тыс. л алкоголя, который продавали без документов, а также задержали четверых жителей, которые незаконно реализовали спирт в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"С 6 по 19 июня текущего года проверено почти более 5 тыс. объектов хранения и реализации слабоалкогольной продукции, изъято порядка 133 тыс. л алкогольной продукции, задержаны четыре лица, осуществляющих незаконную реализацию спирта", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, сотрудники областного ГУ МВД и территориального ОВД выявили 56 фактов нарушения административного законодательства. В отношении нарушителей составили протоколы по нескольким статьям, включая нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной продукции, производство или оборотом этилового спирта, алкогольной продукции без лицензии и другим.

В региональном ГУ МВД отметили, что продолжают работу по выявлению и изъятию контрафактной спиртосодержащей продукции, а также проверке разрешительной документации на торговлю алкоголем.