В Ивановской области из-за загрязнения реки Уводь погибло более 9 тыс. экземпляров рыб

Ущерб, причиненный рыбным запасам, превысил 14 млн рублей

ТАСС, 20 июня. Превышение концентрации загрязняющих веществ выявлено в реке Уводь на территории Ивановского, Лежневского и Савинского районов Ивановской области, что привело к гибели более 9 тыс. экземпляров рыб. Ущерб, причиненный рыбным запасам, превысил 14 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС старший помощник волжского межрегионального природоохранного прокурора по связям со СМИ и общественными организациями Мария Едрышева.

"Согласно лабораторным исследованиям филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Ивановской области, выявлены превышения установленных нормативов концентрации загрязняющих веществ в водном объекте. Это, по предварительным данным, привело к гибели более 9 тыс. экземпляров рыб. Ущерб, причиненный рыбным запасам, превысил 14 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, проверку по факту массовой гибели рыбы, преимущественно леща, судака, плотвы, щуки, налима и других, в реке Уводь на территории Ивановского, Лежневского и Савинского районов проводили сотрудники Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры.

"Материалы проверки направлены в МО МВД России "Ивановский" для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч.1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)", - отметила Едрышева, добавив, что точная причина загрязнения реки устанавливается.

Река Уводь протекает по территории Ивановской и Владимирской областей, ее длина составляет порядка 185 км.