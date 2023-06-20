Сальдо считает, что дамбу на Каховской ГЭС проще заново отстроить, чем восстановить

Врио губернатора Херсонской области отметил, что таким образом в том числе "восстановится баланс экосреды вдоль одной из величайших рек"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дамбу на Каховской ГЭС проще и дешевле заново отстроить, чем пытаться устранить повреждения. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Дамбу надо будет отстроить заново, это дешевле. Это будет более экономично, это будет быстрее, что самое главное, и восстановит баланс экосреды вдоль одной из величайших рек", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Сальдо подчеркнул, что эта дамба нужна и людям на правом берегу Днепра.

Он уточнил, что проектировавшие дамбу советские инженеры предусмотрели вариант ее полного разрушения, "есть расчеты, как и куда будет уходить вода, когда Днепр будет возвращаться в свое русло". По словам Сальдо, восстановление дамбы "не за горами". "У нас есть конкретные и четкие расчеты, которые хранятся в архивах, у нас остались даже специалисты, которые знают, что нужно делать", - отметил он.

16 июня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище, позволяющий оценить состояние плотины Каховской ГЭС, будет достигнут примерно через семь дней.