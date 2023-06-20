20 июня, 12:38
Военная операция на Украине

Сальдо считает, что дамбу на Каховской ГЭС проще заново отстроить, чем восстановить

Врио губернатора Херсонской области отметил, что таким образом в том числе "восстановится баланс экосреды вдоль одной из величайших рек"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дамбу на Каховской ГЭС проще и дешевле заново отстроить, чем пытаться устранить повреждения. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Дамбу надо будет отстроить заново, это дешевле. Это будет более экономично, это будет быстрее, что самое главное, и восстановит баланс экосреды вдоль одной из величайших рек", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Сальдо подчеркнул, что эта дамба нужна и людям на правом берегу Днепра.

Он уточнил, что проектировавшие дамбу советские инженеры предусмотрели вариант ее полного разрушения, "есть расчеты, как и куда будет уходить вода, когда Днепр будет возвращаться в свое русло". По словам Сальдо, восстановление дамбы "не за горами". "У нас есть конкретные и четкие расчеты, которые хранятся в архивах, у нас остались даже специалисты, которые знают, что нужно делать", - отметил он.

16 июня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище, позволяющий оценить состояние плотины Каховской ГЭС, будет достигнут примерно через семь дней. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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