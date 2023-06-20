В Киргизии произошел крупный пожар на нефтебазе

Она расположена в 20 км к западу от Бишкека

БИШКЕК, 20 июня. /ТАСС/. Крупный пожар начался на одной из нефтебаз в городе Шопоков Чуйской области, который расположен примерно в 20 км к западу от Бишкека. Об этом ТАСС сообщили в МЧС Киргизии.

"Поступил сигнал о возгорании на нефтебазе в городе Шопоков, она расположена вблизи железнодорожной станции", - сказал представитель дежурной части министерства. На место пожара направлены три расчета и спецтехника.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС республики, в тушении пожара задействовали восемь пожарных расчетов.

По сообщению компании "Киргизские железные дороги", на место ЧП также отправлен специальный пожарный железнодорожный состав.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

По свидетельству очевидцев, во время пожара были слышны два сильных взрыва.

В новость были внесены изменения (15:48 мск) — добавлен комментарий МЧС.