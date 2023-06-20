20 июня, 12:20,
обновлено 20 июня, 13:00

Четыре человека погибли при взрыве в здании Тамбовского порохового завода

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Еще двое пострадали

ТАСС, 20 июня. Взрыв произошел в здании Тамбовского порохового завода, погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"В здании Тамбовского порохового завода произошел взрыв. В настоящее время есть информация о том, что четыре человека погибли, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС сообщили, что открытое горение на месте ЧП ликвидировано. Его площадь составила 1 кв. м.

На место ЧП выехали следователи регионального управления СК.

В пресс-службе прокуратуры Тамбовской области отметили, что на месте происшествия в Котовске прокурором Тамбовской области Александром Гулягиным ведется работа по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов. 

© Информационное агентство ТАСС
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