Четыре человека погибли при взрыве в здании Тамбовского порохового завода

Еще двое пострадали

ТАСС, 20 июня. Взрыв произошел в здании Тамбовского порохового завода, погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В здании Тамбовского порохового завода произошел взрыв. В настоящее время есть информация о том, что четыре человека погибли, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС сообщили, что открытое горение на месте ЧП ликвидировано. Его площадь составила 1 кв. м.

На место ЧП выехали следователи регионального управления СК.

В пресс-службе прокуратуры Тамбовской области отметили, что на месте происшествия в Котовске прокурором Тамбовской области Александром Гулягиным ведется работа по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов.