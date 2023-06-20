Жителя Озерска осуждили на 8,5 года за убийство 15-летнего школьника

Преступление было совершено 16 ноября 2021 года

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Озерский районный суд Калининградской области приговорил жителя города Озерска к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство 15-летнего школьника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором Озерского районного суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 16 ноября 2021 года осужденный пригласил для выяснения отношений своего 15-летнего знакомого, который ранее сообщил в правоохранительные органы о совершении ими совместно ряда краж. Злоумышленник избил подростка, нанес удар ножом в грудь, а потом задушил школьник его же спортивными штанами. Угрожая убийством, он заставил другого своего знакомого, присутствовавшего при расправе, помочь спрятать тело убитого в ближайшем овраге и избавиться от его вещей.

Мать погибшего сообщила об исчезновении ребенка в полицию, когда он вовремя не вернулся домой. Тело обнаружили на следующий день после происшествия.

Установлено, что за две недели до убийства осужденный, которому на тот момент было 17 лет, избил и угрожал убить еще одного 15-летнего подростка. Суд признал его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ), и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ - два эпизода).