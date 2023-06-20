Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемых в покушении на замглавы Херсонской области

Подсудимые выступят с последним словом 5 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Гособвинитель во вторник в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде попросил назначить пожизненное заключение для диверсантов Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка, сообщил ТАСС представитель суда.

"Гособвинитель попросил суд приговорить Скакуна и Доманчука пожизненно", - сказал собеседник агентства, добавив, что подсудимые выступят с последним словом 5 июля. Их обвиняют по ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия или боеприпасов) и ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

Покушение на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка было совершено в Скадовске 12 декабря 2022 года. При взрыве автомобиля Булюк получил осколочные ранения, водитель погиб. Диверсантов задержали в тот же день.

По данным обвинения, Скакун и Доманчук на территории Скадовска Херсонской области в составе ОПГ с Павлом Савицким, незаконно приобрели взрывчатку МОН-50, а также пистолеты Макарова. Как сообщал представитель экстренных служб Херсонской области, операцией руководил подполковник Службы безопасности Украины Савицкий, диверсанты готовили теракт несколько месяцев. Доманчук по указанию Савицкого передал Скакуну мину, которую тот установил у дома замгубернатора. 12 декабря Скакун и Доманчук вели наблюдение за Булюком, когда он вышел из дома и направился к машине, а Скакун привел взрывчатку в действие. Дело в отношении Савицкого выделено в отдельное производство, его местонахождение не установлено.